Uzun süreli konuşma ağız kokusu nedeni

ANTALYA, () - MEMORIAL Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, ağız kokusu nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, ağız kokusunun, genellikle bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkmasa da hastaların sosyal yaşamını önemli ölçüde etkileyebildiğini söyledi. Çoğunlukla hasta tarafından fark edilmeyen ve kişinin kendisini rahatsız etmeyen sorunun, yakın çevresindekileri rahatsız ettiğini kaydeden Prof. Dr. Şafak, "Ağız kokusu genellikle beslenme alışkanlıklarına, ağız hijyeninin kötü olmasına veya birtakım hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca herhangi bir hastalık olmasa da açlık nedeniyle ya da ağız ve dişlerin veya ağız içi protezlerin temizliğinin yeterince yapılmaması sonucunda da besin artıklarına bağlı olarak görülebilir" dedi.

BADEMCİK İLTİHAPLARI AĞIZ KOKUSU NEDENİ

Ağız kokusunun yaklaşık yüzde 90'ının ağızla ilişkili görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Ağza bağlı nedenler arasında; diş çürükleri, diş eti iltihapları, ağız mukozasındaki diğer hastalıklar, bademcik iltihapları, öpücük hastalığı, bademcik veya yutak bölgesindeki apseler, kuşpalazı, tüylü dil, paslı dil, ağız boşluğundaki kanserler sayılabilir" diye konuştu.

'UZUN KONUŞMALAR İLE AĞIZ KURULUĞU KOKUYU OLUŞTURUR'

Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, ağızda tükürük salgısının eksikliği veya yetersizliğinin direkt ağız hijyenini bozarak ağız kokusuna neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, ağız kokusuna neden olan etkenleri şöyle sıraladı:

"Uzun süreli konuşma alışkanlığı, stres, tükürük bezi taşları veya iltihapları, şeker hastalığı, otoimmün tükürük bezi hastalıkları, ağız kuruluğu oluşturan ilaçlar, vitamin eksiklikleri, damak yarığı, dilin büyük olması veya alt çenenin küçük olması gibi yapısal bozukluklar da ağız kuruluğu sonucunda ağız kokusunu oluşturmaktadır. Her türlü burun tıkanıklığı ağız yoluyla solunuma yol açacağından, ağız kuruluğuna neden olarak ağız kokusunu oluşturur. Burun kemiği eğrilikleri, burun kemiğindeki delikler, burun eti büyümeleri, burun etlerinin erimesi ve aşırı küçülmesi, burun alerjileri, burun iltihapları, sinüzitler, burundaki yabancı cisimler veya burun taşları, geniz eti büyümeleri, burun kanaması, burun ve geniz kanserleri ağız kokusu oluşturur"

Prof. Dr. Şafak, gırtlak ve alt solunum yolu hastalığı olarak çeşitli larenjitler, bronşitler, diğer akciğer iltihapları, bronşiektazi, gırtlak ve akciğer kanserlerinin ağız kokusu oluşturduğunu vurguladı.

Mide ve bağırsak sistemine bağlı hastalıklardan yemek borusundaki kistler, kesecikler, mide kanamaları, gastrit ve ülserler, reflü hastalıkları, mide fıtıkları, yemek borusu ve mide kanserleri, bağırsakların paraziter hastalıkları, dizanteri, gıda zehirlenmeleri, karaciğer hastalıkları, akut karaciğer yetmezliği hastalarında da ağız kokusu görülebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Şafak, "Bu nedenle sorunun altta yatan nedeninin iyi araştırılması gerekir" dedi.

AĞIR TEDAVİLER SONRASINDA OLUŞABİLİR

Ağız kokusunun; lösemi, polistemia vera, aplastik anemi gibi kan hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, otoimmün hastalıklar, eozinofilik purpura, romatizmal hastalıklar, vücudun diğer bölgelerindeki bazı kanserlerde bile nefes yoluyla atılan kötü kokulu gazlar sonucunda oluşabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Ağız kokusundan şikayet eden kişilerin yaklaşık dörtte birinde gerçekte bir ağız kokusu yoktur ve kişi kendisinde ağız kokusu olduğundan şüphelenebilir, çekinir. Bu duruma halitofobi denir ve sıklıkla antisosyal insanlarda görülür. Ağız kokusunun giderilebilmesi için buna yol açan sebebin bulunması ve öncelikli olarak ortadan kaldırılması gerekir. Detaylı şekilde kulak burun boğaz, diş, göğüs hastalıkları ve gastroenterolojik muayenelerin yapılması önemlidir. Ağız kokusu için organoleptik yöntem, gaz kromotografisi, halimeter ve Cyranose 320 gibi ölçüm teknikleri kullanılır" dedi.

TEDAVİ AĞIZ KOKUSUNUN NEDENİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Ağız konusunun nedenleri belirlendiği takdirde tedavisini planlamanın kolay olduğuna değinen Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Ancak bazen bir neden bulunamayabilir. Böyle durumlarda ağız hijyenine daha fazla ağırlık vermek, dil sırtını yumuşak tüylü fırçalarla temizlemek, koku giderici gargaralar ve spreylere başvurmak faydalı olacaktır. Bunların yanı sıra ağız kokusuyla mücadele için; maydanoz ve nane, karanfil, guami meyvesinin kabukları, sakız ağacından elde edilen reçine ile üretilen çiklet ve bazı ilaçlar da kullanılabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, ağız kokusunu önlemek için şu önerileri sıraladı:

"El sırtını yalama testiyle ağız kokunuz olup olmadığını basitçe kontrol edebilirsiniz. Burun tıkanıklığı, burun kanaması, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı gibi durumlarda bir uzmana başvurun. Ağız ve diş bakımına özen gösterin, belli aralıklarla kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Tütün kullanımı, aşırı alkol kullanımı, kokulu besinlerin ve baharatların ağız kokusuna neden olabileceğini unutmayın. Dengeli beslenmeye, taze sebze ve meyve tüketimine ve bol sıvı alınımına özen gösterin. Antiseptik gargaralar kullanın. Dil sırtını fırçalayarak temizleme ve dişlerin düzenli olarak fırçalanmasına devam eden ağız kokusu durumlarında bir uzmana başvurun."

FOTOĞRAFLI