Üzüm bağlarında hastalığa karşı mücadele başlatıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, üzüm bağlarında, bitkinin özsuyunu emerek kökün (Omcanın) zayıflamasına, üründen düşmesine ve sonunda kurumasına neden olan 'Unlu Bit' (Pseudococcidae) hastalığına karşı mücadele başlatıldı.

İlçedeki 50 bin dekarlık alanda yetiştirilen, 'kardinal', 'çekirdeksiz', 'hatun parmağı' ve 'Antep karası' isimleri verilen üzümlerin yapraklarında, hava şartlarına bağlı olarak nem ile birlikte görülen 'Unlu Bit' (Pseudococcidae) hastalığına karşı mücadele başlatıldı. İslahiye Ziraat Odası Başkanlığı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi Resul Tataroğlu, Bayer Türkiye Firması Gaziantep Bölge Sorumlusu ziraat Mühendisi Ekrem Boyna başkanlığındaki ziraat mühendislerinde oluşan 3 kişilik ekip Yeşilyurt, Altınüzüm, Sulumağara, Boğaziçi, Kırıkçalı, Yeniköy, Şerikanlı mahallelerinde üzüm bağlarında incelemelerde bulunarak hastalığın görüldüğü üreticilere bilgilendirilerek ilaçlama ile mücadele başlatıldı. Üzümün her tarafına yayılarak, yaprak, sürgün salkım ve gövdede bitkinin özsuyunu emerek Omcanın (kökün) zayıflamasına, üründen düşmesine ve kurumasına neden olan Unlu Bit ile etkin mücadele yapılması önerildi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Odamızın öncülüğünde yapılan alan taramasında son yıllarda üzüm bağlarımızda görülen üzeri beyaz olması nedeniyle zararlıya 'Unlu Bit' adı verilen hastalıkla etkin mücadele yapılmaması halinde önümüzdeki yıllarda üzüm üreticisinin söz konusu hastalıkla mücadele etmesi mümkün olmayacağı gibi üzüm bağlarında kurumlara yol açacağına dikkat çekerek üreticilerimizi uyararak mücadele başlattık " dedi.

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