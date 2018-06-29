Uzman çavuş nikaha askeri üniformasıyla katıldı

ZONGULDAK'ta, Ayten Kurtekin(23) ile evlenen uzman çavuş Gökhan Uçar(24), nikaha askeri üniformasıyla katıldı.

İzmir'de 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Gökhan Uçar ile bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ayten Kurttekin, evlenmeye karar verdi. Gökhan Uçar, Zonguldak Belediyesi Nikah Salonu'na askeri üniformasıyla gelerek davetlilere ve geline sürpriz yaptı. Davetlilerin alkışlarıyla salona giren Gökhan Uçar ve Ayten Kurttekin, nikah memuruna 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi.