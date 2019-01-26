KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu Rıfah Muhammed hafif yaralandı.
Olay Tütünçiftlik Yeniyalı mahallesi Aras sokakta meydana geldi. Evde kardeşleriyle birlikte çizgi film izlediği sırada kardeşlerinin televizyonu ittirmesi üzerine 55 ekran tüplü televizyon devrilen Suriye uyruklu Rıfah Muhammed hafif yaralandı. Yaralanan Muhammed Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tedavisinin ardından küçük kız taburcu edildi.
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Üzerine televizyon düşen çocuk yaralandı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu Rıfah Muhammed hafif yaralandı. Olay Tütünçiftlik Yeniyalı mahallesi Aras sokakta meydana geldi. Evde kardeşleriyle birlikte çizgi film izlediği sırada kardeşlerinin...
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