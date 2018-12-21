Üzerinde anahtar bırakılan otomobili çaldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da üzerinde anahtarıyla park halindeki otomobili çalan C.K. (20) polis tarafından yakalandı. C.K'nin otomobili çalmadan önce önünden birkaç kez geçip keşif yaptığı ortaya çıktı.

Olay, 12 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Üzerinde anahtarı bulunan park halindeki otomobilinin çalındığını gören R.A., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızın C.K. olduğunu belirledi. Hırsızlık öncesinde birkaç kez otomobilin yanından geçip keşif yaptığı görülen C.K., gözaltına alındı. Boş bir arazide bulunan otomobilden teyp gibi bazı parçalarının söküldüğü belirlendi.

C.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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