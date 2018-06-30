Uzay Kampı'nın asteroid haftası tamamlandı

İZMİR'de bulunan Uzay Kampı Türkiye'nin, 30 Haziran'da kutlanan Dünya Asteroid Günü'ne dikkat çekmek için düzenlediği özel temalı 'Galaktik Yaz Kampı' programı sona erdi.

24-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen programın en dikkat çeken etkinliği Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Evren'in 'Dünyamızı Tehdit Eden Gök Cisimleri' konulu sunumu oldu. Rusya, Slovenya, Bahreyn ve Fransa'dan gelen katılımcıların yanı sıra; Malatya, Ankara, Bursa, İçel ve Aydın'dan katılan 166 kişilik öğretmen ve öğrenci grubuyla buluşan Prof. Dr. Evren; uzayda başıboş dolanan irili ufaklı birçok gökcisminin olduğunu, 'yıldız kayması' olarak bilinen olayların Dünya'ya düşen ve bir mercimek büyüklüğünde olan göktaşları olduğunu aktardı. 9-15 yaş grubundaki program katılımcıları hafta boyunca yapılan deneylerle bir göktaşının büyüklüğünün ve çarpma hızının krater büyüklüğünü nasıl belirlediğini öğrendi; asteroidler, kuyruklu yıldızlar, meteoritler ve keşifleri için gerçekleştirilen uzay görevleri hakkında bilgiler aldı.

İZMİR, ()

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