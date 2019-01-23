Uyuşturucuyu şarj fişine gizlemişler

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda telefon şarj aleti fişine gizlenmiş uyuşturucu madde saklayan şüpheliler yakalandı.

Manavgat'ın Sarılar ve Çolaklı mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin M.K. ve M.Ö. olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin araç, ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramada cep telefonu şarj cihazının fişinin içine gizlenmiş satışa hazır vaziyette 10 ayrı paket halinde 60 gram kristal uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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