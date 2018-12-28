Uyuşturucuyu dedektör köpek 'Odin' yakaladı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da polisin durdurduğu otomobilde dedektör köpek Odin'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1 kilo 620 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

Isparta'da dün akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda İstanbul'dan Isparta'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Keçiborlu ilçesindeki kontrol noktasında durduruldu. Sürücü M.M.T.'nin tedirgin hareketler sergilemesinden dolayı dedektör köpek Odin'le araçta inceleme yapıldı. Odin'in tepki vermesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada 1620 gr skunk maddesi ele geçirildi. M.M.T., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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