Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Levent YENİGÜN/KEMER, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde polisin uyuşturucu maddeyle yakaladığı İhsan Ç. (36) tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 09.30 sıralarında Saat Kulesi civarında İhsan Ç.'yi (36) durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında sigara paketi içinde 4 ayrı minik poşette esrar maddesi ele geçirildi. Polis şüphelinin yanındaki valizi de inceleyince 17 ayrı poşet içerisinde esrar maddesi buldu.

Üzerinde ve valizinde toplam 100 gram esrar maddesi bulunan İhsan Ç. gözaltına alındı. İhsan Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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