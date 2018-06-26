Uyuşturucuyla Mücadeleye Ödül!

ANTALYA, () - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, uyuşturucu ile mücadelede en başarılı kamu kurum ve sivil toplum kurum çalışanlarına başarı ve teşekkür belgesi verdi. Demirören Haber Ajansı () muhabiri Hasan Demirbaş yaptığı haberler dolayısıyla Karaloğlu'ndan teşekkür belgesi aldı.Bağımlılık İl Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü'nde toplandı. Kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birinin bağımlılıkla mücadele olduğunu söyledi. Mücadeleyi sadece kamu kurumları ile yürütmenin mümkün olmadığını belirten Karaloğlu, topyekün mücadele ile bu konuda başarılı olunabileceğini aktardı. Karaloğlu, "Aileler de mücadelenin içinde olmalı. Aile bu konuda önemli merkezdir. Eğer çocuk, ailede gerekli ilgi ve sevgiyi bulamıyorsa, eğitimin dışında kalacak zamanı kaliteli geçiremiyorsa o zaman tehlike altındaki çocuk sayısı çoktur demektir" dedi.

SPOR VE KURAN KURSU MÜCADELEDE ÖNEMLİ

Mücadelede sporun çok önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Sporu sadece yarışma olarak görmüyoruz. Sporun çocukların zamanını kaliteli hale getirmesini ve onların hayatlarını disipline etmesini istiyoruz. Bu nedenle Antalya'da son 3 senedir müftülüklerimizle gençlik spor müdürlüklerimizin çok iyi koordinesi var. Çocuklarımız günün bir yarısında spora gidiyor, diğer yarısında camilerde başlayan yaz Kuran kurslarına gidiyor. Bunlar aile ve çocukların tercihi. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yaparsak bağımlılık belasından toplumumuzu kurtarırız" dedi.

17 KİŞİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Toplantı sonrası Vali Karaloğlu, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla Antalya'da ilk defa uyuşturucu ile mücadelede başarılı olanları ödüllendirdiklerini belirterek, bu anlamda başarılı olanlara takdir ve teşekkür belgesi verdi. 17 kurumdan 17 kişinin ödüllendirildiği törende muhabiri Hasan Demirbaş, uyuşturucuya yönelik yaptığı haberler dolayısıyla teşekkür belgesi alanlar arasında yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 11:37