Uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteği için teşekkür etti

DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, polisle vatandaşın bir araya gelmesi için mahallelerde düzenlediği huzur toplantıları kapsamında Karaman Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Demir, özellikle uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğiyle çok ciddi başarı elde ettiklerini söyleyerek teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, huzur toplantıları kapsamında, Karaman Mahallesi'ndeki parkta vatandaşlarla bir araya geldi. Emniyet müdür yardımcıları, Asayiş, Terör, Narkotik, Trafik gibi şubelerin müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Müdür Demir, vatandaşların sorunlarını dinledi. Sokakların huzuru olmazsa kimsenin huzurunun olmayacağını belirten Demir, "Emniyet olarak sürekli halkla iç içe olduk, dertleştik. Bu faaliyetimiz de onlardan biri. Daha önce muhtarlarla bir arada olduk. 24 saat esaslı alanda olan kesimleri seçtik. Taksi sürücüleri ile alışveriş merkezi, lokantalar, benzin istasyonları, meyve ve sebze komisyoncularıyla buluştuk. Esnafla bir arada olduk. Okullarda öğrencilerimizle bir arada olduk. Üniversitelilerle bir araya geliyoruz. Güvenlikle alakalı, sokağın huzuruna etki eden konularla alakalı sizlerin düşüncelerinizi, sadece şikayetlerinizi değil takdirlerinizi ve değerlendirmelerinizi, önerilerinizi de almak istiyoruz" dedi.

Denizli'de vatandaş ve polisin karşılıklı işbirliğini gördüklerini ifade eden Demir, "Devlet buradaki görevlileri size hizmet etmekle görevlendirdi. Ağalık, paşalık, fedailik yapmak üzere göndermedi. Sağ olsunlar, meslektaşlarımı da tebrik ediyorum. Şu ana kadarki süreçte harika bir iş çıkardılar, güzel bir dönem geçirildi. Bunu yaparken de sokağın sessiz kahramanı dediğimiz sizlere ve güvenliği temin etmek üzere görev yapan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Denizli'de 2 bin 500'ü aşan personelle biz sizlerin emrinizdeyiz. Özellikle genç kızlarımızı rahatsız edenlere hiçbir zaman fırsat verilmedi. Diğer taraftan uyuşturucu ile mücadelede sizlerin çok büyük desteği var. Denizli'de çok ciddi başarı elde ettik. Hep bizim yanımızda oldunuz" diye konuştu.

Toplantıda vatandaşlara Emniyet Müdürlüğü'nün 'Gayret sizden ikram bizden' minibüsünden ikramda da bulunuldu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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