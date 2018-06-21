Uyuşturucudan hapis cezası bulunan 2 kişi, yakalandı

SAMSUN'da, 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selim Turan ile 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih Keleş'i, yapılan çalışma sonucu yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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