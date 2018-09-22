Uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

AFYONKARAHİSAR'da polisin iki ayrı operasyonunda 3'ü Afgan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Afgan uyruklu üç kişinin oturduğu ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada fişek halinde toplamda 159 adet Afyon sakızı, fişeklenmeye hazır halde 54 adet toplamda 12,17 gram Afyon sakızı, 55 adet uyuşturucu ve uyarıcı özellikli hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 1850 TL ve 400 Dolar ele geçirildi. Operasyon sonrası 3 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda il merkezinde şüphelinin tarihi değeri olan sikkeleri satmaya çalıştığının tespit edilmesi üzerine ev ve iş yerine operasyon yapıldı. Operasyonda yapılan aramada 783 adet sikke, tarihi eser niteliği taşıyan seccade ve pompalı av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonrası 1 şüpheli gözaltına alındı.

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