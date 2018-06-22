Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan baba-oğul serbest kaldı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen 'Narko-sokak' uygulamasında bir evin odunluğunda ele geçirilen 212 gram bonzaiyle ilgili gözaltına alınan M.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrollü olarak, oğlu E.D. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçedeki Yenimescit Mahallesi'nde 'Narko-sokak' uygulaması nda bir evin odunluk olan kullanılan bölümünde 212 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 535,50 lira ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve paraya el konulurken, olayla ilgili M.D. ve oğlu E.D. gözaltına alındı.

Şüpheli baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. M.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrollü olarak, oğlu E.D. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.