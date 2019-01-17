Uyuşturucu tacirleri polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),()-BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen Halil Y. (35) ve Semih K. (34), polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Şüpheliler, sorguları sonrası mahkemeye sevk edildi.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit ettikleri Halil Y. (35) ve Semih K.’yı (34), üzerlerinde bulunan yüklü miktarda sentetik uyuşturucu maddeyi satmaya çalışırken kıskıvrak yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe emniyetinde sorguları alınan Y. Ve K., daha sonra mahkemeye sevk edildi.

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