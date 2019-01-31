Uyuşturucu tacilerine ağır ceza

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ele geçirilen bin 420 kök Hint keneviri ve 189 kilogram esrarla ilgili tutuklu yargılanan 2 şüpheli, 16 yıl 8'er hapse mahkum oldu.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçatı Mahallesi Tepe Mevkisindeki ormanlık alanda uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese 8 Ağustos 2017 tarihinde operasyon düzenledi. Baskında, ekili bin 420 kök Hint keneviri ve kurulmaya bırakılmış 189 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Rafet S.(33) ile Mevlüt A. (39) gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Rafet S. ile Mevlüt A., karar duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. Yargılama sonunda her bir sanık ayrı ayrı 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 16 yıl 8'er ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, her bir sanığa 13 bin 320 TL idari para cezası ödeme mahkum etti.

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