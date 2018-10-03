Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üzerinde 47.91 gram evinde de 53.71 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında Hakan F.G.'nin (22) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Kadıpaşa Mahallesi'nde yaya halde durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlediği poşet içerisinde 47.91 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin Kadıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki ikametinde de özel eğitimli köpek desteğiyle yapılan aramalarda 53.71 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan Hakan F.G. polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI