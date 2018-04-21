Uyuşturucu sevkiyatı 'Çaki'ye takıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - İZMİR'den Antalya'ya gelen bir otomobilde narkotik köpeği 'Çaki' eşliğinde yapılan aramada 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili K.S. (28) ile K.A. (34), gözaltına alındı.

İzmir'den, Antalya'ya uyuşturucu getirileceği istihbaratını alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları ve içinde iki kişi bulunan otomobili Döşemealtı ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu. Ekipler narkotik köpeği 'Çaki' eşliğinde yaptığı aramada, otomobilin altındaki zulada 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis, otomobildeki K.S. ile K.A'yı gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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