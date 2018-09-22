Uyuşturucu sattığı belirlenen 1 kişi tutuklandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi de sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalara kapsamında, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen A.T. (29) ile uyuşturucu satın aldığı tespit edilen A.H. (27) gözaltına alındı. A.T.'nin evinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. tutuklanırken, A.H. ise serbest bırakıldı.

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

FOTOĞRAFLI