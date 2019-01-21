Uyuşturucu satıcısı 'Apaçi' yakalandı

NİĞDE'de sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen operasyonda 'Apaçi' lakaplı Y.A. ile 3 şüpheli gözaltına aldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde satıcıları ile kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durumlarından şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada 1 fişek halinde toplam 1,50 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçiren ekipler, araç içerisinde bulunan A. S., Ö. A. ve M.M.S'yi gözaltına alındı. Polis, A.S.'nin cep telefonunu rehberinde 'Apaçi' ismiyle kayıtlı şahsın sık sık arandığını tespit etti.

HER TARAFINDAN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Şüphelilerin İmam Hatip kavşağında buluşacaklarını belirtmesi üzerine ekipler, 'Apaçi' lakaplı Y.A.'yı bir otomobil içerisinde yakaladı. Y.A.'nın otomobilinde ve üzerinde yapılan aramada, montunun iç kısmında alüminyum folyo içinde 16,40 gram, içlik olarak tabir edilen kıyafetinin içerisinde 1 fişek halinde 1,30 gram, çorabının içerisinde ise 0,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Otomobil içerisinde yapılan aramada, şoför koltuğu altında 1 adet tabanca ele geçirildi.

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