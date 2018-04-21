Uyuşturucu satıcılarına darbe

MERSİN, () – MERSİN’de polis, yaptığı iki ayrı operasyonda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmazken 3 kişiye yakaladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, merkez Akdeniz ilçesinde 2 ayrı operasyon yaptı. İlk operasyon yeşil reçete ile satılan ilaçları yasadışı yollarla temin ederek madde bağımlılarına satan şebekeye yönelik olarak yapıldı. Operasyonda, 2 bin 749 adet uyuşturucu madde tedavisinde kullanılan hap ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 570 TL para ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Diğer operasyonda ise paketler halinde 394 gram skunk maddesi ile 429 gram esrar maddesi ve satıştan elde edilen 2 bin 160 TL para ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak gözaltına kişi tutuklandı

ME(ME/BK/ )(21.04.2018, FOTOĞRAFLI)