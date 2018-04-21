Uyuşturucu satan 5 kişi gözaltına alındı

Enver Fatih TIKIR/BURSA ()-BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve Musatfakemalpaşa ilçelerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu ticaret yaaptığı öne sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı. Sanıkların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada metamfetamin, esrar ve extacy haplar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezi ve Mustafakekmalpaşa İlçesi'nde uyuştucu satan E.G., S.A., A.A., Y.T. ve S.P.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, 200 gram esrar ile 55 adet extacy hap ile ruhsatsız pompalı tüfek ile av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan beş kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye çıkartıldı.

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