Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde mayıs ayındaki uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 4 şüpheliden 3'üne yargılandıkları davada 10'ar yıl hapis ve 33 bin 960'şar TL adli para cezası verildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yaptıkları çalışmalarda Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde olduğu istihbaratı üzerine harekete geçildi. Alanya cumhuriyet başsavcılığından alınan kararın ardından adrese geçen 28 Mayıs'ta baskın düzenlendi. Baskında H.F., A.D., V.E. ve H.E.A. evde gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyette 41 paket içerisinde 130 gram esrar, ruhsatsız tabancayla buna ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, haklarında Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuklu yargılanan H.E.A., H.F., A.D. ve V.E. son kez hakim karşına çıktı. Avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Savunmaların ardından mahkemeye heyeti H.F.'nin beraatına, diğer sanıkları ise 10'ar yıl hapis ve 33 bin 960'şar TL adli para cezasına çaptırılmasına hükmetti.

