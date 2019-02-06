KARABÜK, () - KARABÜK'te, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K(41)'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Operasyonda gözaltına alınan A.K.'nin üzerinde 360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu operasyonunda tutuklama
KARABÜK, () - KARABÜK'te, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K(41)'nin uyuşturucu...
KARABÜK, () - KARABÜK'te, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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