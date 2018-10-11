Uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 2 dedektör köpeğin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Badem' ve 'Ferman' adlı dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 13 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve 3 bin 884 lira ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şehir dışında oldukları belirlenen 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.