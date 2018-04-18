Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. A.E., O.A., C.K. ve S.A. gözaltına alınırken, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada ise 29,82 gram skunk, 46 adet extacy hap ile hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.