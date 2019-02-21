Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da polisin sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda S.Z., E.P., M.K., S.K. ve M.K. yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst ve ev aramasında 5 parça halinde 3 gram eroin maddesi, 10 sentetik ecza, uyuşturucu kullanmakta faydalanılan aparatlar ele geçirildi. S.Z., E.P. ve M.K.'ya 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, S.K. ve M.K. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

