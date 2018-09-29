Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra uyuşturucu madde alacaklarının yazılı olduğu borç defteri de ele geçirildi.

Side antik kentinde devriye gezen jandarma ekipleri, deniz kenarında kayalıklara oturan G.G. ile B.F.'yi uyuşturucu kullanırken yakaladı. Şüpheliler alınan ifadelerinde uyuşturucuyu Manavgat Aşağıhisar Mahallesi'nde oturan H.A.'dan aldıklarını belirtti. Jandarma timleri, bahsedilen evde M.Ş.'nin ikamet ettiğini tespit ederek baskın düzenledi. M.Ş.'yi gözaltına alan jandarma timleri evde arama yaptıkları sırada eve uyuşturucu almak için Y.İ., M.A. ve M.D. geldi. Bu şüphelileri de gözaltına alan jandarma banyoda gizli bölmede daralı 99 gram skunk uyuşturucu maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde alacaklarının yazılı olduğu defter ele geçirdi. Jandarma ekipleri M.Ş.'nin verdiği bilgiyle H.A.'nın evine de baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Şüphelilerden G.G., B.F., Y.İ., M.A. ve M.D. hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.A. ve M.Ş. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan savcılığa gönderildi. Şüphelilerden H.A. savcılık sorgusunda, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, uyuşturucuyu kendilerinin kullandığını iddia etti. Hassas teraziden haberinin olmadığını savunan, alacakların yazıldığı defter için, "Not defterinde yazılı olan isimlerin karşılığındaki para miktarları beslediğim köpekler için aldığım malzemelerle işlettiğim iş yerine ait notlardır. Bu miktarlar onu gösterir, kesinlikle uyuşturucuyla alakası yoktur" dedi. Şüpheliler H.A. ve M.Ş. savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.