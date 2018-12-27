Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, pazartesi saat 17.30 sıralarında uyuşturucu madde satışı yapılacağı tespit edilen bir otomobili D400 karayolu Manavgat istikametindeki akaryakıt istasyonunda durduğu sırada yakalandı. Araçta ve içindeki T.A., G.A. ve A.K.'nın üzerinde yapılan aramada 62 gram metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, salı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrolle bırakıldı.

FOTOĞRAFLI