Uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında işlem yapılan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 19,05 gram esrar, 1,43 gram toz esrar, 26 uyuşturucu hap ve 11,13 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u emniyetten serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araması bulunan 1 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra salıverildi.