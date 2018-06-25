Uyuşturucu madde imal ettiği belirlenip, tutuklandı

DENİZLİ'deki bir evin bahçesine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 bin 313 kök hintkeneviri ile 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cumartesi günü, Merkezefendi ilçesi Aşağışamlı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde hintkeneviri yetiştirildiğini öğrenince operasyon yaptı. Bahçede arama yapan jandarma ekipleri, 2 bin 313 adet hintkeneviri ile kurutulmaya bırakılmış 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Zanlı A.K., gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeler, yakılarak imha edildi. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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