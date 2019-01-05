Uyuşturucu ile mücadele için kısa film çektiler

Arzu ERBAŞ/FINDIKLI(Rize), () - RİZE'nin Fındıklı İlçesi Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık projesi' kapsamında 'Uyuma' isimli kısa film hazırlandı.



Rize’nin Fındıklı İlçesi Kaymakamlığı'nın yürüttüğü 'Uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık projesi' kapsamında hazırlanan 'Uyuma' isimli kısa filmin galası yapıldı. Halk Eğitim Müdürlüğü Sığınak Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Uyuma' kısa filminin gösterimi Halk Eğitim Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Filmde, bir arkadaş grubunun uyuşturucu madde kullanması ve sonrasında uyuşturucu nedeniyle aralarından birinin hayatını kaybetmesinin anlatıldığı belirtildi. Galaya, Rize Valisi Kemal Çeber, İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Gala sonunda filmin yönetmeni Tamer Karataş, senarist Caner Karataş ile oyunculara plaket verildi. Vali Çeber de oyuncuları tebrik ederek uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalık yaratmak için kısıtlı imkanlarla da olsa güzel ve etkili bir filmin ortaya konulduğunu istenilen mesajın verildiğini söyledi. Kaymakam Yılmaz ise madde bağımlılığı konusundan farkındalık yaratmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek toplumun tüm kesimlerinin uyuşturucu ile mücadeleye katılması gerektiğini dile getirdi. 'Uyuma' kısa filminin ilerleyen süreçte öğrencilere gösteriminin planlandığı belirtildi.

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