Uyuşturucu hap satanlar tutuklandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, polisin iki ayrı operasyonu ile uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi yakalanırken, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.K.'yı yakaladı. 59 adet uyuşturucu ve uyarıcı hapla yakalanan B.K. tutuklandı. Polisin bir başka operasyonunda ise İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu hapları sattıkları belirlenen H.U. ve C.K. yakalandı. 2 kişiden uyuşturucu madde alan 4 kişi de yakalanırken haklarında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen H.U. ve C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.