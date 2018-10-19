Uyuşturucu almak için hırsızlık yapmışlar

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 4 evden hırsızlık yapan ve motosiklet çaldığı iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptıklarını iddia eden 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı, Türkler ve Payallar mahallerindeki 5 evden televizyon, 500 dolar, 180 TL, 2 altın küpe, 1 altın kolye ile motosiklet çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayının olduğu adresleri incelemeye alan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şüphelilerinin İsmail A. (23), C.G. (18) ve Y.Ç. (16) olduğunu belirledi. Şüpheliler, düzenlenen baskınlarla gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgularından uyuşturucu satın almak için hırsızlık yaptıklarını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G. ve Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İsmail A. ise tutuklandı.

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