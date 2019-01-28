Uysal: Turunç Masa, birlikte çözümün adresi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, bütçenin etkin kullanımını sağlaması, şeffaflığı güçlendirmesi ve ilçe sakinlerinin belediye yönetime katılım imkanı yaratmasıyla Turunç Masa'nın medeniyet projesi olduğunu belirterek, “Kuruluşunun üzerinden geçen 4 yılda 468 bin 691 başvuru kaydı alan Turunç Masa, başvuruların yüzde 99,45'ini, 466 bin 93'ünü çözümlemiştir" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin bir yönetişim sistemi olarak planlayıp uygulamaya aldığı Turunç Masa, 2014 Kasım ayında kapalı devre çalışmalarına başladı. 11 Aralık 2014'te resmen hizmete giren Turunç Masa, çağrı merkezi, gezici ekip, sosyal medya, webgibi araçlar üzerinden Muratpaşalıların belediye yönetimine katılmalarını sağlayan bir iletişim kanalı oldu.

Turunç Masa, kurulduğu günden 2018 sonuna kadar 468 bin 691 başvuru kaydı aldı. Başvuruların yüzde 99,45'i, 466 bin 93'ü çözümlenirken 4 yıllık genel memnuniyet oranı yüzde 88,39 oldu. Başkan Uysal'ın en ince ayrıntısına kadar üzerinde çalıştığı Turunç Masa'yla Muratpaşa'nın bireylerin, mahallelerin ve ilçenin sorunlarına, ihtiyaçlarına erişme kapasitesi en üst düzeye yükseldi.

Başkan Uysal, Turunç Masa çalışmasının parçası olan ve kendisinin katımıyla her çarşamba belediyede gerçekleşen randevusuz görüşme saatleri, mahallelerde düzenlenen halk günleri ve diğer araçlarıyla Muratpaşa sakinlerinin dilek, öneri ve şikayetlerini kayıt altına alındığını söyledi.

Turunç Masa'nın bir yazılım üzerinden belediyenin tüm birimlerini kontrol edebilme yeteneğine sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, şikayetlerin sistem içinde 48 saatte çözülmesinin zorunluluk olduğunu ifade etti. Bu 2 günlük sürecin her aşamasında şikayetin ilgilisine de bilgi verildiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bununla birlikte komşularımızın Turunç Masa'ya ilettiği her şey kayıt altına alınıp raporlanıyor. İşte bu aşamada komşularımızın belediye yönetimine katılım süreci başlıyor. Mahallelerimizden gelen öneriler, şikayetler belediye bütçesinin nasıl kullanılacağını belirliyor. Böylece toplumun ihtiyaçlarına dönük bir belediyeciliği hayata geçirmenin imkanları oluşuyor. Muratpaşa Belediyesi bütçesinin gerçek sahibi komşularımız, bu paranın nasıl harcanacağı, hangi yatırımların yapılacağı, yatırımların hangisinin öncelikli olacağı konusunda söz sahibi oluyor. Bununla yönetim anlayışı ve iyi bir planlama süreciyle Muratpaşa'da 2017'de 300 milyon liralık belediye bütçesinde yüzde 99.83'lük gerçekleşme oranına ulaştık."

Turunç Masa'nın insan sevgisi, insanların hak eşitliği, insanların etle tırnak gibi biraraya gelmesi ve kendi vergilerin karşılığını almasının adı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Turunç Masa'yla 'Alo' diyen herkesin emrine belediye hizmeti 48 saat içinde gidiyor. İşte medeniyet projesi budur" dedi.

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