Uysal seçim startını veriyor

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem çalışmalarına CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başlıyor. Başkan Uysal, cumartesi saat 12.00'de Tahılpazarı Mahallesi'nde bulanan ilçe başkanlığında olacak.

CHP'de salı günü toplanan Parti Meclisi'nce yeniden Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterilen Ümit Uysal, seçim çalışmalarına gençlik kolları başkanlığından il başkanlığına her kademesinde görev aldığı partisi CHP'yi ziyaretiyle başlıyor. Başkan Uysal, cumartesi saat 12.00'de Tahılpazarı Mahallesi 472 Sokak üzerinde bulunan CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığını ziyaret edecek. İlçe başkanlığında yeni döneme dair ilk mesajını da vermeye hazırlanan Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Beş yıla yaklaşan süredir değerli komşularım Muratpaşa sakinlerine ve Antalya'nın kalbi Muratpaşa'mıza hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi, yeni bir 5 yıl için, Muratpaşa'da insan odaklı belediyecilik anlayışının devamı için ilk günkü heyecanla yola yeniden çıkıyoruz. 5 yıl boyunca komşularımızla hep birlikte olduk. Yeni 5 yılda da 'Biz hep beraberiz' demek için tüm komşularımı Cumartesi saat 12.00'de gerçekleştireceğimiz buluşmaya davet ediyorum."

Başkan Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı'nın ardından saat 14.00'te İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

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