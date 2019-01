Uysal: Ranta değil Antalya'nın çocuklarına yüzünüzü dönün

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen bir imar plan değişikliği dolayısıyla kendisine yönelik eleştirilerin akıl dışı olduğunu belirterek, “Biz Antalyaspor'umuz için yaptıklarımızı, Antalyaspor'umuzun başına kakmadığımız gibi siyaseten bile olsa lafını etmeyi 'edepsizlik' sayarız. Antalyaspor'un geleceği yeniden kurulmak isteniyorsa önce bu kentin çocuklarına 'kem' bakılmasın. Rota 2.5 milyonluk Antalya'nın çocuklarına çevrilsin" diye konuştu.

Başkan Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen bir imar plan değişikliği dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında gerek kişisel gerekse Muratpaşa Belediyesi olarak her zaman Antalyaspor takımlarının, Antalyaspor AŞ'nin, kulüp derneğinin ve 'cefakar' Antalyaspor taraftarının yanında olduklarını vurgulayan Başkan Uysal, “Kapılarımız ve gönlümüz her zaman camiamıza açık oldu. 5 yılda pek çok güzel şeyi hep beraber yaptık ve yine yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Antalyasporluyuz" dedi.

HEP DESTEK TAM DESTEK

Muratpaşa Belediyesi ve Antalyaspor'un son 5 yılda olumlu bir işbirliği dönemi geçirdiğini belirten Başkan Uysal, bu çerçevede belediyenin sahip olduğu Süleyman Erol Yüzme Havuzu'ndan spor tesislerine, statlara tüm spor tesislerinin kapılarının Antalyaspor'a açıldığını söyledi. Yine Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa Belediyespor antrenörlerinin Antalyaspor altyapı takımlarında görev almasının bu dönemde sağlandığını aktaran Başkan Uysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Spor tesislerimizi, kulübün kullanımına sunarak mali yükünün hafiflemesine destek olduk. Ama bununla da yetinmedik. Şehrimizin takımı Antalyaspor'a sahip çıkmak, Antalya'nın takımını sahiplenmesini, takımının başarısı için kenetlenmesi için Antalya'mızın en güzel yerinde Antalyaspor 50'nci Yıl Parkımızı yapıp, kırmızı-beyazlı amblemli bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırdık. Mahallelerimizde trafoları kırmızı beyaz renklerle ve logolarımızla süsledik. Taraftarlarımızın tribünlerdeki yoğun tezahüratlarına duyarsız kalmadık. 2014 yılından itibaren Muratpaşa'mızın tüm sokak ve caddelerinde kaldırım kenarları kırmızı-beyaz renklerle boyadık, boyamaya da devam ediyoruz. Her sezon öncesi şehrimizi kırmızı beyaz bayraklarla donatıp, yılbaşlarında kentimizi kırmızı-beyaz aydınlatmalarla süsleyip kenetlenmeye katkı koyduk."

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK

Ayrıca kırmızı beyazlı takımın taraftarlarının, deplasman maçlarına gidebilmeleri için araç tahsisi başta olmak üzere çeşitli yardımlarda da bulunduklarını belirten Başkan Uysal, gerektiği anlarda maddi konularda da taşın altına el koymaktan çekinmediklerini ifade etti. Antalyaspor'un borçlarından dolayı sahaya çıkamayacak durumda olduğu söylendiği zaman hiçbir tereddüde düşmeden, 'acil durum tedbiri' olarak değerlendirip Demircikara Mahallesi'ndeki 13022 ada 3 numaralı parsele kayıtlı belediye arsasını Antalyaspor için sattıklarını belirten Başkan Uysal, “Ancak bu yöntemde ısrar etmek yeni rant kapıları oluşturmaktan başka bir şey değildir. Gençler Türkiye Şampiyonu olan U17 Futbol takımımızın Antalyaspor bünyesinde değerlendirilmesini istediğimizde dönüp bakmayanlar şehirlerimizi esir alan rant kolaycılığı içinde Antalyaspor'umuzu yönetmeye çalışmaktadır" diye konuştu.

BU YÖNTEM ANTALYASPOR'U KURTARMAZ

Antalya'da sporun ve Antalyaspor'un sistematik olarak kalkınması ve başarısı için çalışırken Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen bir gündem üzerinden kendisini suçlamanın etik olmadığını ayrıca akıl dışı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Biz, Antalyaspor'umuz için yaptıklarımızı, Antalyaspor'umuzun başına kakmadığımız gibi siyaseten bile olsa lafını etmeyi 'edepsizlik' sayarız. Herkesten de aynı duyarlılığı bekleriz. Antalyaspor, 2.5 milyonluk Antalya'nın değeridir. Siyasete, hele ki küçük siyasi hesaplara konu edilemeyecek kadar da değerlidir. Demircikara Mahallemizdeki arsamızı satmamızın üzerinden 5 ay bile geçmemişken şimdi tekrar aynı şey yapılmak isteniyor. Bu Antalyaspor'umuzun geleceğine katkı sağlamak değildir. Her defasında ve her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Üstelik ilgili konu meclisten geçmiş olmasına rağmen, Antalyaspor basın sözcüsünün içine düştüğü siyasi tarafgirlik kabul edilemez bir durumdur. Sözcü, kentin takımının mı, bir siyasi partinin yoksa bir kişinin mi sözcüsüdür? Kendisinin buna karar vermesinin zamanıdır. Bizi tanıyanlar çok iyi bilir ki, yapılacak doğru işlerde her zaman Antalyaspor'umuzun yanında oluruz."

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNİ HATIRLATTI

Akaryakıt istasyonu yapılmak istenen alanın Tekelioğlu Caddesi üzerinde, yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu, etrafında yüksek katlı konutların bulunduğu bir nokta olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “İnsanların, her köşe başında bir petrol istasyonu istemediği gerçeğini unutmadan, Antalya'da yaşayan 2.5 milyon insanımızı odağına alan çözümler üretmeliyiz. Sürekli akaryakıt istasyonu alanları oluşturarak, Antalyaspor'umuzu güçlendirmeye çalışmak sağlıklı ve sürdürülebilir bir durum değildir. Antalyaspor'umuzun geleceği, günü kurtarma girişimleri ve palyatif çözümlerde değil, sürdürülebilir ekonomik kaynak ve düzenlemelere bağlıdır" diye konuştu.

ANTALYA'NIN ÇOCUKLARI

Başkan Uysal, bunun sağlanması için Antalyaspor'un 'yıldız' diyerek alınan ama elden çıkarmak için bin bir güçlük çekilen transfer politikası yerine rotayı 2.5 milyonluk Antalya'nın çocuklarına çevirmesi gerektiğini söyledi. “Antalya'nın çocuklarına kem bakmamalıyız" diyen Başkan Uysal, Antalyaspor'un profesyonel yönetim anlayışı ile yönetilen, öz kaynaklarından yetiştirdiği futbolcuları satan, güçlü sponsorluk anlaşmaları olan, yayın haklarından daha fazla pay alan, lisanslı ürünleri, 2.5 milyon nüfusa kadar ulaşan bir kulüp haline getirecek önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Yetiştirdiği futbolcuları sadece Türkiye'nin değil dünyanın büyük kulüplerine satan Altınordu Kulübü'nün yanı sıra, Ajax, Barcelona modellerinin incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Antalya'nın çocuklarıyla 10 yıllık plan yaparak, yol haritası çıkarılmalı ve adımlarımızı atmalıyız. Antalyaspor'umuzu, bu şekilde güçlendirebilir, sağlam ve sürdürülebilir mali yapısı olan kulüp haline getirebiliriz" dedi.

