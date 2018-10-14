Uysal: Kaleiçi Festivali, barışa, sevgiye, kardeşliğe yürüyüştür

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3'üncü Kaleiçi OldTown Festivali'nin 3'üncü gecesinde “İstiyoruz ki Kaleiçi OldTown Festivali'yle binlerce yıllık kültür hazinelerine sahip, onun sorumluluğunu sırtında taşıyan kentlerle entegre olalım. Böylece barışa, kardeşliğe, sevgiye ve saygıya doğru yürüyelim. Yürüyelim ki, gelecek kuşaklara bir o kadar barış ve sevgi içinde bir dünya bırakalım" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 3'üncü Kaleiçi OldTown Festivali, cumartesi gecesi Hıdırlık Kulesi miradorunda muhteşem bir geceyle sona erdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la katıldığı gecede Girne Belediye Başkanı Niadi Güngördü ve aralarında İtalya Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi'nin de bulunduğu konuk şehirlerden heyetler de yer aldı.

Litvanya Silute'den festivale katılan dans grubunun halk dansları gösterisiyle başlayan gece, Hande Gülaçar'ın ateş performans gösterisiyle devam etti.

Gösterilerin ardından festival sahnesinde Sattas grubu vardı. 2004 yılında Orçun Sünear ve Derya Eke tarafından kurulan Sattas, reggae tarzında yaptıkları müzikle adeta Kaleiçi'ni salladı. Grubun Neşet Ertaş'ın 'Yalan Dünya' parçası yorumuna ise mirdadoru dolduran gençler hep bir ağızdan eşlik etti.

Sattas'ın ardından festivale Kıbrıs'tan katılan Grup Otantik sahne aldı. Kıbrıs türküleri seslendiren grubun konserine bütün miradoru dolduranlar oynayarak eşlik ederken Belediye Başkanı Uysal da grupla birlikte 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirdi. Oldukça eğlenceli geçen konserin ardından Girne Belediye Başkanı Güngördü ve Başkan Uysal birlikte sahneye çıktı.

Başkan Uysal, insanlığın hep barıştan, sevgiden, paylaşmaktan yana yanların ön plana çıkarılması gerektiğini belirterek, “İnanıyorum ki, gelecekte insanlık bu sıkıntıları aşacak şekilde kendini tamamlayacaktır. İstiyoruz ki, Kaleiçi OldTown Festivali'yle binlerce yıllık kültür hazinelerine sahip, onun sorumluluğunu sırtında taşıyan kentlerle entegre olalım. Böylece barışa, kardeşliğe, sevgiye ve saygıya doğru yürüyelim. Yürüyelim ki, gelecek kuşaklara bir o kadar barış ve sevgi içinde bir dünya bırakalım" diye konuştu.

Başkan Uysal, ayrıca festivale katkı ve desteklerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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