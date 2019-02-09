Uysal: Hizmetlerimizde siyasi ayrım yok

ANTALYA, () - MELTEM Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve yenilenen parkların açılışı için düzenlenen törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kamu hizmetlerinin tarzını, standardını kendi dünya görüşlerine göre belirlediklerini ifade ederek, “Ancak hizmetleri bütün insanlarımıza eşit dağıtıyoruz. Bizim hizmetlerimizde siyasi ayrım yok" dedi

Meltem Mahallesi'nde yapımını tamamladığı, Toroslar Caddesi'nde bulunan 7 bin metrekarelik Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Parkı, 3807 Sokak ve Dumlupınar Bulvarı arasında bulunan 7 bin 300, 3807- 3805 Sokak kesişiminde yer alan 2 bin 800, Dumlupınar Bulvarı üzerinde 2 bin, İsmail Baha Sürelsan Caddesi üzerinde yer alan 2 bin 200 olmak üzere toplam 21 bin 300 metrekarelik park ve yeşil alan törenle hizmete açtı. Törende ayrıca yenileme çalışmaları tamamlanan aralarında Köy Enstitüleri Parkı, Ömer Bozkurt Parkı, Meltem Parkı'nın da bulunduğu 31 bin 297 metrekarelik park ve yeşil alanda tekrar kullanıma açıldı.

Törene CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, CHP eski milletvekilleri, muhtarlar, sivil toplum örgüt yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meltem Çarşı önünde yapılan açılış töreninde konuşan Meltem Mahalle Muhtarı Muazzez Kaval, çalışmalardan dolayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti. Katılımcılara seslenen Muhittin Böcek de Başkan Uysal'ı kutladı.

'MURATPAŞA'DA YAŞAYAN HERKES TORPİLLİ'

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Ümit Uysal, “Sosyal denge olmadan olmaz, çocuklarımız aynı sokakta büyüyor. Hizmeti, bütün insanlarımıza eşit dağıtıyoruz. Turunç Masa üzerinden, 444 80 07'yi arayan herkes, yani bütün Muratpaşalılar, Muratpaşa Belediyesi'nde torpilli" dedi.

'5 SENEDE NELER İNŞA EDİLEBİLİYORMUŞ'

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi, Türkan Şoray Kültür Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, spor tesisleri ve yapılan diğer hizmetleri sayarak, “Gelsinler, Muratpaşa'yı gezsinler bakalım. 5 senede neler inşa edilebiliyormuş" diyen Başkan Uysal, şöyle devam etti:

“Fiziki mekanlarımızı düzeltiyor, sosyal dengemizi koruyoruz. Kamu hizmetlerinin tarzını, standardını belirlerken, kendi dünya görüşümüzü, kendi felsefemizi dört dörtlük uyguluyoruz. Ancak hizmetleri bütün insanlarımıza eşit dağıtıyoruz. Bizim hizmetlerimizde siyasi ayrım yok. Öyle sanıyorum ki bütün insanlarımızın görmek istediği yönetim anlayışı da bu. İyi gününü, kötü gününü paylaşan, altta kalanın canının çıkmadığı, güzel fiziki mekanları olan güzel bir şehirde yaşayan, güzel eğitim gören güzel bir Türkiye, geleceğe umutla bakan, muasır uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı hedef edinen, bunu başarmış ve gelecekte de bunu başaracak olan yenilikçi, gelişmeci, geleceği kucaklayan, önyargısız, kardeşçe bir Türkiye. İşte Muratpaşamız'da yapmak istediğimiz bu."

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan parklarla, yenileme çalışmaları gerçekleştirilen park ve yeşil alanlar hizmete açıldı.

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