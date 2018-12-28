Uysal'dan Aydın'a ziyaret

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın'ı ziyaretinde, Muratpaşa'da 5 yıl içinde modern bir kent yaşantısı için temel olacak hizmetleri yerine getirdiklerini belirterek, yeni dönemde de bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi. İl Başkanı Aydın, Başkan Uysal'ı adaylığı dolayısıyla kutlarken “Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Uysal, partisince yeniden Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterilmesi sonrası devam ettiği ziyaretler kapsamında İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç'le birlikte CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin de yer aldı.

İl Başkanı Aydın, Başkan Uysal'ı adaylığı dolayısıyla kutlarken “Hepimize hayırlı olsun" dedi. Başkan Uysal, nazik ev sahipliği dolayısıyla Aydın'a teşekkür ederken, Muratpaşa'da geride bırakmaya hazırlandıkları 5 yıl içinde modern bir kent yaşantısı için temel olacak hizmetleri yerine getirdiklerini söyledi. Yeni dönemde de bu çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirten Başkan Uysal, ilçede 3 başlık altında topladıkları belediyecilik çalışmaları hakkında İYİ Parti yönetimine bilgi verdi.

Başkan Uysal, temel ve sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdikleri çalışmalarla birlikte, insanları ayrıştıran, kutuplaştıran bir dilin hakim olduğu dünya siyaset atmosferi içinde 'komşulaşma' adı altında topladıkları 3'üncü bir hizmet alanını açtıklarını söyledi.

Milli ve dini bayramların, Ramazan ayının, Muharrem'in ve Muratpaşa'yı oluşturan her kültürden insanın özel saydığı her günün Muratpaşa'da insanları biraraya getirmeye, tasada ve kederde birlik olma idealinin güçlendirilmesine vesile olduğunu belirten Başkan Uysal, “Milli bayramların Türkiye'de en kitlesel olarak kutlandığı yer Muratpaşa'dır. Konyaaltı varyantında oluşan o muhteşem görüntü Türkiye çapında kutlamaların sembolüdür" dedi.

Başkan Uysal, ayrıca, tüm belediyecilik çalışmalarının Turunç Masa 444 80 07 üzerinden torpilsiz, eşit ve adil olarak dağıtıldığını söyledi. Bunun Türkiye için bir yönetim devrimi olduğunu belirten Başkan Uysal, Turunç Masa'nın aynı zamanda toplumsal eşitlik, adalet ve denge sağladığını da dile getirdi.

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