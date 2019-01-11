Uysal: Çılgın değil akılcı projeler

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, görme engelli dernekleriyle buluşmasında 'çılgın projeler' yerine toplumun ihtiyaçlarını gözeten projelere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunlarla uğraşmak çılgın projelerle uğraşmaktan çok daha çılgınca bir insanlık değeri, insanlık motivasyonu, şehir standardı duygusu, gelişmişlik duygusu içeriyor" dedi.

Başkan Uysal, 7- 14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası dolayısıyla Engeliz Kafe'de, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ve Altı Nokta Körler Derneği Antalya şubeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda Adalya Vakfı yöneticilerinin yanı sıra dernek başkanları Kamil Çam ve Cemalettin Çakar da yer aldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, bir şehirdeki ihtiyaç önceliklerinin toplumun, milletin önceliklerine göre tasnif edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çılgın projeler yerine akılcı, insanların ihtiyaçlarını karşılayan projeler geliştirilmesi zorunluluğunun altını çizen Başkan Uysal, “Bunlarla uğraşmak çılgın projelerle uğraşmaktan çok daha çılgınca bir insanlık değeri, insanlık motivasyonu ve şehir standardı duygusu, gelişmişlik duygusu içeriyor" dedi.

Kentlerin gelişmişlik düzeyinin devasa, cam binalarla ölçülmediğini belirten Başkan Uysal, gelişmiş kentlerin insanlık değerlerinin yüksek olduğu kentler olduğunu söyledi. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gelişmiş kentler, bütün insanların hayata ortak olduğu kentler. Engelli insanların hayatlarının günbegün normalleştirilmeye çalışıldığı kentler. Bütün insanların bütün sorunları paylaştığı, birbirinin sorunlarına sırtını dönmediği kentlerdir. İşte biz Muratpaşa'mızda Türkiye'ye örnek olmasını, yayılmasını istediğimiz bir özel durumu, bir özel kamu duruşunun yaşatmaya çalışıyoruz. Asfalt,yol kaldırım ne varsa hepsi bütün insanlar için yapılmalı. Diyoruz ki, 'Bunlar önemli ama sosyal hizmetler de bir o kadar önemli. Hak eşitliği, engelli bireylerin hayata dahil edilmesi, bütün insanların komşulaşması, bütün özel günleri birlikte paylaşması, idrak etmesi ve bir kimlikte, bir şehirde buluşması bir o kadar önemli."

Başkan Uysal, konuşmasının ardından 250 dernek üyesine beyaz baston hediye etti.

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