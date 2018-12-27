Uysal: Böcek ile sorunumuz yok

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile arasında hiçbir problem olmadığını söyledi.

CHP'den Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin il başkanlığına nezaket amacı taşıdığını dile getiren Uysal, tüm Türkiye'de insancıl, ranta dayanmayan, boş alanların dev yapılarla doldurulması felsefesinden ziyade insanların neye ihtiyacı var diyen, sosyal dengesizliğin giderilmesine yönelik çalışan, eşit bir sistemi geliştirebilen yerel yönetim anlayışının bütün Türkiye'ye yayılmasını istediklerini söyledi. Uysal, Büyükşehir ve diğer ilçeleri kazanmak için çabalayacaklarını aktardı.

UYSAL'A BÖCEK SORUSU

Gazetecilerin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek ile aralarında sorun olup olmadığı sorusuna Uysal, "Muhittin Başkan, büyükşehir bazında çalışmalarını sürdürüyor. Kendisinden randevu istedik, şehir dışında olduğundan görüşemedik. Aramızda hiçbir sorun yok. Sorun olması için bir neden de yok. Herkesin görevi belli, aramızda problem yok" dedi.

KEPEZ ANLAŞMASI HENÜZ SAĞLANMADI

Ziyarette konuşan Ahmet Kumbul, uzun zamandır İYİ Parti ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini, 4 Ocak'ta da kalan ilçelerin belediye başkan adaylarının Parti Meclisi'nce açıklanacağını söyledi. Görüşmelerin bu hafta içinde olumlu sonuçlanmasını beklediklerini belirten Kumbul, Millet İttifakı ile Büyükşehir ve 19 ilçeyi kazanacaklarını iddia etti. Görüşmelerin henüz tamamlanamadığını dile getiren Kumbul, Kepez ilçesi dışındaki ilçelerin tamamında görüşmelerde sona gelindiğini kaydetti. Kepez'de hangi partinin aday göstereceği konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Kumbul, "Ocak ayında bütün örgütlerimiz sahaya inmiş olacak. İYİ Parti haricinde başka bir partiyle de görüşme yapmadık. Millet İttifakı'nda beraber olduğumuz diğer partilerle de görüşeceğiz.

Kumbul, Antalya'da hiçbir adayları arasında sorun olmadığını vurguladı.

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