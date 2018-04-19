Uygur Kardeşler akademi açacak

TÜRK tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur’un yolundan giderek 27 yıl önce kendi tiyatrolarını kuran Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, Yaşar Üniversitesi’ne konuk oldu.

Öğrenci Toplulukları Etkinlik Günleri kapsamında Yaşar Üniversitesi’ne konuk olan Süheyl ve Behzat Uygur, öğrencilerle bir araya geldi. Nejat Uygur Tiyatrosu’nda birçok oyunda yer almalarının ardından 1991 yılında ‘Genç Uygurlar’ Tiyatrosunu, 1996 yılında da ‘Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu'nu kurduklarını hatırlatan ikili, sağlıkları el verdiği sürece tiyatro sahnesinden inmeyeceklerini ifade etti. Süheyl Uygur, "Kendi tiyatromuzu kuralı 27 sene geçti ve seyircimizi hiç mahcup etmedik. Sağlığımız el verdiği sürece de hep tiyatro sahnesinde kalacağız. Büyük ustalarımız Müşfik Kenter, Nejat Uygur, Münir Özkul, Gazanfer Özcan 80 yaşlarındayken bile sahnede kalabildiler. Günümüzde popülerliğinizi özellikle de sosyal medya aracılığıyla kolaylıkla artırabilirsiniz ancak önemli olan bu usta isimler gibi kalıcı olabilmek ve hatırlanabilmek. Biz tiyatroya hep mesleğimiz olarak baktık ki zaten tiyatro bir meslektir. Bu nedenle de sinema filmi için teklifler gelse de 3 ay boyunca turneye çıkamamak tiyatronun kapısına kilit vurmak anlamına geliyor" dedi.

"UYGUR GELENEĞİ BİZDEN SONRA DA DEVAM EDECEK"

Gelecek projeleri arasında Nejat Uygur Tiyatro Akademisi'ni hayata geçirmek olduğunu açıklayan Behzat Uygur ise "Şahsına münhasır bir Nejat Uygur tekniği vardır. Bizler Nejat Uygur’un çocukları ve çırakları olarak bu tekniği kuracağımız bir akademi ile gösterelim istiyoruz. Ancak babamızın ismini vereceğimiz bu akademi için içimize sinecek bir eğitim kadrosu oluşturmamız gerekiyor. İnşallah Uygur geleneği bizden sonra da devam edecek. Oğlum Nejat Uygur da televizyon dizisinde yer alsa da bir yandan tiyatromuzda çalışmaya devam ediyor. Ve o da asla tiyatrodan vazgeçmeyeceğini söylüyor" diye konuştu.

"YALNIZCA SPOR TAKIMLARINA SPONSOR OLMAYIN"

Nejat Uygur’un unutulmaz ‘Marko Paşa’ oyununu yıllar sonra izleyici ile buluşturduklarını da belirten Behzat Uygur, ‘Süt Kardeşler’ müzikali projesinden de bahsetti. Behzat Uygur, “Efsane ‘Süt Kardeşler’ filmini müzikale dönüştürmek gibi bir projemiz var ancak bu tür projelerle ilgili olarak kaygılarımız da mevcut. En az aslı kadar iyi olmalı ve seyirciyi kucaklamalı. Hayatımda ilk defa bu yıl ABD’ye seyahat ettim ve Brodway’de çok başarılı müzikaller izledim. Büyük firmalar yalnızca futbol takımları yerine tiyatrolara da sponsor olurlarsa bizde de en az Brodway’deki gibi başarılı oyunların çıkacağını düşünüyorum" dedi.

İZMİR, ()

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