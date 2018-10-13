'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' tamamlandı



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ' nin Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve KOSGEB tarafından Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde(LYKA), 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' verildi.

Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Direktörü Fatih Yaldız eğitmenliğinde kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' düzenlendi. Fatih Yaldız, çeşitli sektörlerde kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik düzenlenen söz konusu eğitimle, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlayarak girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmalarının hedeflendiğini söyledi.

LYKA'da gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve İş planı kavramı ve ögeleri, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, iş planı ögelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan ve iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar başlıklı dört ana modül çerçevesinde ele alınarak toplam 32 saatlik eğitim süreci ile tamamlandı.

Eğitime katılarak sertifika almaya hak kazanan katılımcıların kurdukları işletmeler KOSGEB'in 50 bin TL hibe ve 100 bin TL kredi olmak üzere toplam 150 bin TL destekten gerekli şartları ve koşulları tamamlamaları halinde faydalanabilecekler.