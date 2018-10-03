Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2018-2019 Akademik Yılı törenle açıldı

KIRKLARELİ Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun 2018-2019 Akademik Yılı düzenlenen törenle açıldı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen açılışa Lüleburgaz Kaymakam Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Eken,İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ile kurum müdürleri, öğrenciler, eğitimciler ve Yeminli Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan katıldı.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Eken, üniversitelerinde yeni bir döneme geçiş yaptıklarını söyledi. Bu dönemde bütünüyle öğrenci odaklı çalışmalar yürüteceklerini belirten Eken, üniversite olarak en önemli unsurlarının öğrenciler olduğunu ifade etti. Öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi konusunda fedakarca gayret göstereceklerini aktaran Eken, buradan mezun olan öğrencilerin, Lüleburgaz ve çevresinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli yerleri ile ülke sınırlarının dışında çalışmalarını hedeflediklerini kaydetti.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ise Lüleburgaz’daki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun fakülte olarak hizmet vereceğini söyledi. Kaya, "Kırklareli Üniversitesi 2007 yılında açılmış bir üniversite. Yaklaşık bir 10 senedir hızla büyüyen bir yapıya sahip. Yaklaşık 28 bin öğrencisi bulunuyor. Bunun yaklaşık 20 bin civarı il merkezinde, Lüleburgaz’da da 6 bin civarında öğrenciye biz ev sahipliği yapmaktayız. Fakat biz Lüleburgaz olarak daha fazlasını istiyoruz. Bu konuda üniversite yönetimine de değişik platformlarda bu konuyu dile getirdik. Lüleburgaz için geçtiğimiz 2016 yılında da Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak YÖK’ten onaylandı. Ama şu anda kağıt üstünde var. Önümüzdeki süreçte hayata geçecektir. Bir de müjdeli haber vermek istiyorum. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu önümüzdeki dönemde Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak hizmet verecek. Bunu buradan açıklıyorum. Bu fakülteleri de en kısa zamanda sayısını daha da arttırarak Lüleburgaz’a kazandırmak istiyoruz. Üniversitelerin bulunduğu yere çok büyük katkıları var. Bilimsel, Kültürel, düşünce yapısına kadar sosyal ve ekonomisine de çok büyük katkıları var" dedi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ise Uygulamalı Bilimsel Yüksekokulu'nun topluma yön vermek, ülkenin kalkınmasına ve ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla, bankacılık, uluslararası ticaret ve lojistik, finansal hizmetler, muhasebe ve denetim alanında kaliteli ve nitelikli insan gücü yetiştirdiğini ifade ederek, "Bilgi üretim eğitim-öğretimin şekillendirdiği insan gücüyle mümkündür. Günümüzde bilgi üretimi ve paylaşımı hayati önem kazanmış, ülkelerin her yönden gelişmelerinde vazgeçilemez temel şartlardan biri haline gelmiştir. Öğrencilerimizden kendilerine sunulan imkanların kıymetini bilerek karşılarına çıkması muhtemel engelleri aşıp, çok çalışarak hedeflerine ulaşmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Akademik Yılın ilk dersini ise Yeminli Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan verdi.