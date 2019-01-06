UTK yönetimi Vali Su'yu ziyaret etti

MERSİN, () - MERSİN'de, Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Uluslararası Turunçgil Kongresi'ni gerçekleştirecek firma temsilcilerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Vali Su, 2020 yılında Mersin'de gerçekleştirilmesi planlanan 'Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin kent ve ülke için hayırlı olmasını diledi. UTK Başkanı Kemal Kaçmaz ise turunçgilin Mersin ve Türkiye açısından önemini vurguladı. Kongrenin önemli kazanımlar sağlayacağının altını çizen Kaçmaz, Mersin'in bu organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını söyledi.

Ziyaret karşıllı fikir alışverişi ile sona erdi.



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