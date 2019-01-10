Üşüyen sokak köpeğine dükkanında bakıyor

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, esnaf Edip Yakup Çakır, sokakta donmak üzere bulduğu yavru köpeğe iş yerinde bakıyor.

Edip Yakup Çakır, üşüyen köpeği görünce işyerine aldığını belirterek, "Bu soğuk havada sokakta üşüdüğünü gördüğüm yavru köpeği soğuktan ölmemesi için iş yerime getirdim. Süt vererek karnını doyurdum. İş yeri sıcak olduğu için karnı da doyunca uyudu. Bizimle de oynamaya başladı. Büyüyene kadar iş yerimde besleyeceğim. Tüm insanlardan hayvanlara bakılması konusunda duyarlılık istiyoruz" dedi.

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