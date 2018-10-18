'Ustaya Saygı' sergisi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - RESSAM Sayhan Yasakul'un, 2010 yılında yaşamını yitiren babası ressam Nebahattin Yasakul'un anısına hazırladığı 7'nci 'Ustaya Saygı' resim sergisi açıldı. Sergide Alanyalı ressam Aynur Akgül'ün de eserleri yer aldı.

Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde açılan serginin açılış kurdelesini ressamlar Sayhan Yasakul ile Aynur Akgül birlikte kesti. Babası Nebahattin Yasakul hakkında bilgi veren Ressam Sayhan Yasakul, "Babam, Türkiye'nin ünlü ressamlarından biriydi. Resim sanatını çocuk, genç ve yetişkinlere sevdirerek öğretirdi. Sayısını hatırlayamadığımız kadar çok ressam yetiştirdi" dedi.

Alanyalı ressam Aynur Akgül'ün birbirinden güzel eserlerinin de yer aldığı 'Ustaya Saygı' resim sergisinde Nebahattin Yasakul'un birçok eseri, oğlu Sayhan Yasakul'un çalışmaları salonu renklendirdi. Yasakul, babasının yetiştirdiği öğrencilerle her yıl anı sergisi açtıklarını, geleneksel hale getirilen serginin büyük ilgi gördüğünü de söyledi.

Ressam Nebahattin Yasakul'un anısına açılan ve Sayhan Yasakul-Aynur Akgül'ün eserlerinin yer aldığı yağlıboya resim sergisi 21 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.

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