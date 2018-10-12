Ustaya saygı çalıştayı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi tarafından düzenlenen '3'üncü Kaleiçi Old Town Festivali' kapsamında çağdaş ressamlardan Muhittin Selamet anısına 'Ustaya Saygı Sanat Çalıştayı' düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Terlan Mehtiyeva Azizzade'nin koordinatörlüğünde ve Maki Otel işletmecisi Sena Önder'in ev sahipliğinde başlayan çalıştaya fakülteden öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyesi resim, enstalasyon, ebru, rölyef, geleneksel el sanatları, seramik ve heykel dallarında sanatçılar katıldı.

Muhittin Selamet'in resimleri, koltuğu, masası, kahve içtiği fincanı, cezvesi, su sürahisi, gaz lambası, daktilosu, motosikleti ile süslenen Maki Otel'in bahçesinde, geçen yıl yaşamını yitiren ünlü heykel sanatçısı Mehmet Işıklı'nın anısına da bir köşe oluşturuldu. Çalıştayı, izleyen Selamet'in ablası Süheyla Çelik duygulu anlar yaşadı.

RESSAM SELAMET KİMDİR?

1969 yılında İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olan Muhittin Selamet, 1978 yılında doğup-büyüdüğü şehir Antalya'ya yeniden döndü. Kaleiçi semtindeki atölyesinde resim üretmeye, resim eğitimleri vermeye başladı. Kaleiçi Sanat Evi'nin kuruluşuna da öncülük yaptı, ilk hocası oldu. Antalya Sanatçılar Derneği'nin de kurucuları arasında yer aldı. Dışa vurumcu, gerçeküstü ve eleştiren üslubuyla çağdaş Türk resim sanatının usta isimlerinden biri oldu. Çok sayıda ressam yetiştiren Selamet, 2016 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

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