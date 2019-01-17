Ustadan 'Karadüzen' sergi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - YEDİ ARIKLAR Sanat Grubu Başkanı Nuri Sezen, eski ve yeni çalışmalarının yer aldığı 35'inci kişisel sergisini açtı.

Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) Sanat Galerisi'ndeki serginin açılış kurdelesini ANSAN Başkanı Cahit Çakcıl, sergi sahibi ressam Nuri Sezen'le kesti. Nuri Sezen'in 'Karadüzen' adını verdiği sergiye sanatçıların yanı sıra sanatseverler de büyük ilgi gördü. 40 yağlıboya çalışmanın yer aldığı sergi hakkında bilgi veren Nuri Sezen, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra resim sanatını sevdirmek, yaygınlaştırmak için çaba harcadığını, bu amaçla Yedi Arıklar Sanat Grubu'nu kurduğunu kaydetti.

Pek çok karma sergide de yer alan Sezen, doğa, köy yaşamı, hayvan ve bitkileri tuvallerine aktarıyor. 'Görsel Estetiğin Temelleri', 'Desen', 'Eskiz (Katalog)', 'Sanatın Temel Kaynakları', 'Köyün Dili', 'Köyün Kitabı', 'Yörüklerin Dünyasında Keçiler' adlı basılı eserleri de bulunan Nuri Sezen'in yağlıboya çalışması sergisi 30 Ocak Çarşamba gününe kadar açık kalacak.

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